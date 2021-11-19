أمريكا تجيز رسميا استخدام الجرعات المعززة من لقاحات كورونا لمواطنيها فوق 18 عاما

قالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها ستبدأ في السماح باستخدام الجرعات المعززة من لقاحات "فايزر" ‏و"مودرنا" لمواطنيها البالغين، الذين هم فوق 18 عاما.‏

أعلنت عن ذلك إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، في بيان رسمي لها.

وأكدت الإدارة أنها استندت في قرارها الجديد إلى بيانات استجابة مناعية قوية من مئات الأشخاص الذين تناولوا جرعات من لقاحي "فايزر" و"مودرنا".

من جانبها، أشارت مفوضة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالإنابة، جانيت وودكوك، إلى أن القرار الجديد "يساعد في توفير حماية مستمرة ضد فيروس كورونا، بما في ذلك العواقب الوخيمة التي يمكن أن تحدث، مثل العلاج في المستشفى والوفاة".

بينما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا"، ستيفان بانسل، أن "تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ هذا يأتي في وقت حرج، خاصة وأننا ندخل أشهر الشتاء ونواجه عددا متزايدا من حالات الإصابة بفيروس كورونا والاستشفاء في جميع أنحاء البلاد".

وفي السابق، كانت الجرعات المعززات من لقاحات فيروس "كورونا" المستجد متاحة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والأشخاص في المهن عالية الخطورة.

هذا وستعقد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا اجتماعا في وقت لاحق، اليوم الجمعة، لمناقشة المزيد من التوصيات السريرية.

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