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    الجيش الكوري الشمالي يشارك في عرض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس كوريا الشمالية

    كوريا الشمالية تصف أمريكا بالمجرمة وتعتبر مناوراتها الأخيرة "بروفة حرب نووية"

    © AFP 2021 / STR
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    اعتبرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، مناورات "الرعد العالمي" الأمريكية "مناورات لحرب نووية ضد العالم بأسره".

    وأطلقت القيادة الاستراتيجية الأمريكية مناورات القيادة والسيطرة والتدريب الميدانية السنوية "الرعد العالمي 22" في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة عدد من البلدان، بما في ذلك كوريا الجنوبية، وهي مناورات عسكرية سنوية تركز بوجه خاص على الاستعداد النووي.

    تظهر هذه الصورة التي التقطت في 15 سبتمبر 2021، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية في 16 سبتمبر، اختبارات لإطلاق تجريبي لفوج صاروخي محمول على السكك الحديدية.
    © AFP 2021 / STR / Kcna Via Kns
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    ووصفت بيونغ يانغ واشنطن بأنها "مجرمة الحروب النووية"، داعية إياها إلى التوقف عن الانخراط في "السلوك المتهور" بدفع الدول إلى ساحة المواجهة النووية، معتبرة ذلك "عملا طائشا يدفع العالم إلى سباق التسلح النووي"، وفقا لوسائل إعلام كورية.

    وانتقدت الوزارة بشدة الولايات المتحدة لاستمرارها في تعزيز ترسانتها النووية وقدراتها الحربية النووية، دون إبداء الندم على استخدامها السابق للقنابل الذرية ضد الإنسانية.

    وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال إن تطوير بلاده للأسلحة هو دفاع عن النفس في مواجهة السياسات العدائية للولايات المتحدة والحشد العسكري في كوريا الجنوبية الذي يزعزع استقرار شبه الجزيرة.

    وقال "لا نناقش الحرب مع أحد، بل نناقش منع الحرب نفسها وزيادة درء الحرب حرفيا من أجل حماية السيادة الوطنية".

    وأضاف كيم، دون الخوض في تفاصيل، إنه على الرغم من تصريحات واشنطن بأنها لا تحمل أي مشاعر عدائية تجاه كوريا الشمالية، فإنه من الصعب تصديق هذه التأكيدات في مواجهة استمرار "أحكامها وأفعالها الخاطئة".

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