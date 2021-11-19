الصين تنفي علمها باختفاء لاعبة التنس بينغ شواي التي اتهمت مسؤولا كبيرا بالاعتداء الجنسي عليها

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أنها لم تكن على علم بالجدل المحيط بلاعبة التنس الصينية، ‏بينغ شواي، التي اختفت في ظروف غامضة بعدما اتهمت مسؤولا كبيرا سابقا بالاعتداء عليها جنسيا.‏

وصرح المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان للصحفيين مؤكدا أن الأمر "ليس مسألة دبلوماسية"، مضيفا: "لست على علم بالموقف"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وكانت بينغ شواي وجهت اتهامها قبل أكثر من أسبوعين.

وكتبت في منشور مطول لها على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أنها أُجبرت على ممارسة الجنس قبل 3 سنوات مع تشاونغ غاولي في منزله، على الرغم من رفضها المتكرر.

وتشانغ يبلغ من العمر 75 عاما، هو نائب سابق لرئيس الوزراء، وكان عضوا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي القوي للحزب الشيوعي الحاكم.

وعلى الرغم من حذف منشور بينغ شواي سريعا من حسابها على منصة "وايبو" الصينية، إلا أنه تم نشر لقطات شاشة ثابتة منه، ليثير ضجة على الإنترنت.

وفازت بينغ شواي، اللاعبة السابقة صاحبة أعلى تصنيف في زوجي السيدات، والبالغة من العمر 35 عاما، بالألقاب في بطولة ويمبلدون عام 2013 وبطولة فرنسا المفتوحة عام 2014.

كما أنها شاركت في 3 دورات أولمبية، مما جعل اختفاءها أكثر بروزا، مع استعداد بكين لاستضافة الألعاب الشتوية بداية من 4 فبراير/ شباط القادم.

وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم الجمعة، إنها تدعو إلى "إجراء تحقيق بشفافية كاملة في مزاعم لاعبة التنس بينغ شواي بشأن الاعتداء الجنسي عليها".

وتابعت:

"أعتقد أننا نقول إنه ينبغي أن يكون هذا هو الحال في جميع مزاعم الاعتداء الجنسي، ومن المهم حقا ضمان المساءلة لضمان تحقيق العدالة للضحايا".

ورفضت اللجنة الأولمبية الدولية التعليق على حادث اختفاء بينغ شواي حتى الآن، وعللت ذلك في بيان لها أن "التجربة تظهر أن الدبلوماسية الهادئة توفر أفضل فرصة لإيجاد حل لمسائل من هذا القبيل".

وهدد رئيس اتحاد التنس النسائي، ستيف سيمون، بأنه على استعداد لخسارة مئات الملايين من الدولارات من الأعمال في الصين إذا لم يتم التحقيق في مزاعم بينع شواي بشكل صحيح.

وقال سايمون في تصريحات مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الخميس: "نحن بالتأكيد على استعداد لسحب أعمالنا والتعامل مع كل التعقيدات التي تصاحبها، لأن هذا بالتأكيد أكبر من البيزنس".

وأردف: "يجب احترام المرأة وعدم مراقبتها".

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