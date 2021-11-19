الخارجية: نيكاراغوا تغادر منظمة الدول الأمريكية

قال وزير الخارجية بجمهورية نيكاراغوا، دينيس مونكادا، إن حكومة بلاده بعثت برسالة إلى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية تندد بميثاق هذه المنظمة وتشعرها بإنهاء العضوية فيها.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي بثته القناة الرابعة: "وجهنا اليوم الجمعة، 19 نوفمبر، رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية نندد فيها بميثاق منظمة الدول الأمريكية لمنظمة الدول الأمريكية. ونرفض المشاركة في هذه المنظمة وننهي الاتصالات معها".

من بين أسباب مغادرة المنظمة، قام مونكادا بتسمية إعلانات البرلمانات الوطنية وبرلمانات أمريكا الوسطى بشأن التدخل المتكرر من قبل منظمة الدول الأمريكية في الشؤون الداخلية للبلاد في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وقرارات المحكمة العليا في البلاد والمجلس الأعلى للانتخابات، والتي تطلب من الرئيس دانيال أورتيغا التنديد بميثاق منظمة الدول الأمريكية.

اعتمدت الجمعية العامة الـ51 لمنظمة الدول الأمريكية يوم الجمعة الماضي قرارًا بشأن الوضع في نيكاراغوا بأغلبية الأصوات. تدين الوثيقة الانتخابات التي أجريت في نيكاراغوا، والتي " لم تكن حرة ونزيهة وشفافة ولم يكن لها شرعية ديمقراطية"، وتتضمن أيضًا طلبًا إلى المجلس الدائم للمنظمة لتحليل الوضع في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بنهاية الشهر واتخاذ "التدابير المناسبة".

مُنع مراقبو منظمة الدول الأمريكية من المشاركة في الانتخابات السيادية لعام 2021 في نيكاراغوا في 7 نوفمبر، حيث حقق الرئيس الحاكم دانيال أورتيغا وزوجته، نائب الرئيس روزاريو موريللو، فوزًا ساحقًا.

أوضح وزير الخارجية دينيس مونكادا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ذلك، من خلال حقيقة أن منظمة الدول الأمريكية هي أداة للعدوان والتدخل من قبل الولايات المتحدة في حياة دول أمريكا اللاتينية.

يذكر أن كوبا وفنزويلا كانتا قد غادرتا المنظمة من قبل.