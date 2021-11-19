رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه نداء إلى شعبه وسط "تهديدات داخلية وخارجية"‏

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، نداء إلى كل الإثيوبيين، بينما يواجهون "تهديدات ‏داخلية وخارجية"، بحسب قوله.‏

وكتب أحمد عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه "في حين أن هناك العديد من النضالات والمضايقات التي قد يتعين علينا مواجهتها، وبينما تواجه الأمة التهديدات الخارجية والداخلية، أطلب من جميع الإثيوبيين الوقوف في وحدة، وركوب الموجة اللحظية العابرة".

وتابع محفزا شعبه: "نحن قادرون على الانتصار إذا وقفنا معا، لقد فعلناها من قبل، وسنفعل ذلك الآن".

While there are many struggles and discomforts we may have to face as the nation confronts both external & internal threats, I ask all Ethiopians to stand in unity & ride the passing momentary wave. Standing together we CAN overcome! We have done it before. And we will do it now. pic.twitter.com/OAVEQLZBPc — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 19, 2021

​وتأتي تغريدة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بعدما صرح جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا "مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع".

كما صرح المتحدث باسم الحكومية الإثيوبية، لغسى تولو، اليوم الجمعة، إن الجيش الإثيوبي تمكن من إلحاق هزائم كبيرة بمقاتلي "الجماعات الإرهابية" في عدة جبهات، وتمكن من قتل أكثر من 10 آلاف شخص من عناصر هذه الجماعات، وأشار إلى أنه "تمت دعوة المقاتلين من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية للاستسلام".

وأكدت جبهة تحرير تيغراي، الأسبوع الماضي، أنه لن يحدث "حمام دم" في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية، وشددت أنها تتقدم نحو العاصمة.

من ناحية أخرى، نفت هيئة الطيران المدني الإثيوبية، اليوم الجمعة، التحذير الذي أصدرته ونشرته وسائل الإعلام من أن المجال الجوي الإثيوبي، بما في ذلك مطار أديس أبابا الدولي، ليس آمنا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأكدت الهيئة أن أي رحلة جوية في المجال الجوي الإثيوبي، بما في ذلك مطار أديس أبابا الدولي، آمنة ومضمونة.

وقالت: "نؤكد بشدة لمستخدمي مجالنا الجوي ومطاراتنا أننا لا نساوم على سلامتهم وأمنهم، لأننا نتخذ كل التدابير لضمان تشغيل طيران آمن ومضمون كما كان من قبل".

كما شددت الهيئة أنها "تلتزم بالمعايير الدولية لتدابير السلامة والأمن".

وبحسب الهيئة، فإن "التحذير الذي أصدرته ونشرته وسائل الإعلام لا أساس له ويتناقض تماما مع الواقع".

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