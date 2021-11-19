تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية التوجيه في العالم

أعلنت شركة "يارا" لصناعة الأسمدة، اليوم الجمعة، استعدادها لإطلاق أول سفينة شحن كهربائية ذاتية التوجيه في العالم.

وقالت "رويترز" إن الشركة تستعد لإطلاق السفينة ذاتية التوجيه بمحاذاة الساحل الجنوبي للنرويج، حيث ستقوم بدورها في تحويل صناعة البلاد إلى صناعة نظيفة.

وستحل السفينة يارا بيركلاند، التي يبلغ طولها 80 مترا، ابتداء من العام المقبل، محل السفينة "لوري هوليج" بين مصنع يارا في بورسجرون في جنوب النرويج ومينائها للتصدير في بريفيك وتبلغ المسافة بينهما على الطريق البري 14 كيلومترا.

تمتاز السفينة الجديدة بأنها ستقلل السفينة انبعاثات الكربون بمقدار ألف طن سنويا تعادل 40 ألف رحلة بالديزل على الطريق البري، ومن المتوقع أن تعمل ذاتيا بالكامل خلال عامين.

من جانبه، صرح قال سفاين تور هولستر، الرئيس التنفيذي ليارا إن ذلك يعني بالنسبة للشركة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصنعها في بورسجرون، وهو أحد أكبر مصادر ثاني أكسيد الكربون المنفردة في النرويج.

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