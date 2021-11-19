موسكو بصدد إمداد أفغانستان بشحنتين إضافيتين من المساعدات الإنسانية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تعمل على إمداد أفغانستان بشحنتين إضافيتين من المساعدات الإنسانية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: "في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، قامت طائرات خاصة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، وبمساعدة وزارة الطوارئ الروسية ووزارة الخارجية الروسية، بتسليم الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الروسية، بوزن إجمالي 36 طناً (من الدقيق والزيت النباتي والبطانيات) إلى كابول. ويجري العمل على تسليم شحنتين تاليتين من المساعدات الإنسانية".

وأشار البيان إلى أنه في الـ19 من تشرين الثاني/نوفمبر، وخلال رحلات العودة الخاصة لطائرات وزارة الدفاع الروسية من كابول إلى موسكو، تم إجلاء مواطني روسيا، أرمينيا، بيلاروس وأوكرانيا، الذين تقدموا بطلب إلى السفارة الروسية في كابول للمساعدة في العودة إلى أوطانهم الأم.

ونوهت الخارجية الروسية في بيانها، إلى أن "العدد الإجمالي للركاب زاد على 200 شخص. وتم تنفيذ رحلات الإجلاء بمساعدة الحكومة الأفغانية المؤقتة".

هذا وأعلن السفير الروسي في أفغانستان، دميتري جيرنوف، أمس الخميس، أن روسيا ستنظم رحلات خاصة جديدة في المستقبل القريب لنقل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان، سيتجاوز حجمها الإجمالي 100 طن.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أنه بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظمت عمليات إجلاء لأكثر من 380 مواطناً من روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (بيلاروس وقرغيزستان وأرمينيا) وأوكرانيا وأفغانستان من جمهورية أفغانستان، مشيرة إلى أن ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز "إيل 76" تابعة للقوات الجوية الروسية، قامت بإيصال مساعدات إنسانية إلى مطار كابول.