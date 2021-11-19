إثيوبيا ترد على التحذيرات الأمريكية بشأن سلامة مجالها الجوي

أعلنت إثيوبيا أن مجالها الجوي آمن، وذلك بعد تحذير الولايات المتحدة من خطر محتمل على الطائرات المدنية بسبب الصراع المتصاعد بين قوات الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراي.

نصحت إدارة الطيران الفيدرالية، في وقت سابق، شركات الطيران الأمريكية بتوخي الحذر أثناء الطيران إلى أديس أبابا أو بالقرب منها، مع اقتراب الحرب المستمرة منذ عام من العاصمة الإثيوبية.

وقالت الإدارة في بيانها إن شركات الطيران "يجب أن تخطط لتوخي الحذر أثناء عمليات الطيران بسبب المخاطر المحتملة غير المقصودة على الطيران المدني الذي يعمل في مناطق القتال أو بالقرب منها".

وأوضحت أنه "قد تتعرض الطائرات المدنية بشكل مباشر أو غير مباشر لنيران أسلحة أرضية أو نيران أرض- جو".

ومع ذلك، رفضت هيئة الطيران المدني الإثيوبية التحذير الأمريكي ووصفته بأنه "لا أساس له ويتناقض تماما مع الواقع"، وقالت في بيانها:

تود هيئة الطيران المدني الإثيوبية أن تعلن أن أي رحلة جوية في المجال الجوي الإثيوبي بما في ذلك مطار أديس أبابا الدولي آمنة ومضمونة.

أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ على مستوى البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، وأمرت سكان أديس أبابا بالاستعداد للدفاع عن أحيائهم وسط مخاوف من أن مقاتلي إقليم تيغراي يزحفون نحو العاصمة.

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