علييف وباشينيان يتفقان على الاجتماع في بروكسل منتصف ديسمبر المقبل

اتفق الرئيس الأذربايجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بعد محادثات هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على عقد اجتماع في بروكسل بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل في إطار قمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والشرق.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، اقترح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عقد لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في بروكسل، على هامش قمة الشراكة الأوروبية الشرقية، "لمناقشة الوضع الإقليمي وسبل التغلب على التوترات".

وأضاف البيان: "خلال المحادثات الهاتفية، اتفق قادة أرمينيا وأذربيجان أيضا على إنشاء خط اتصال مباشر على مستوى وزراء الدفاع، يكون بمثابة آلية لمنع وقوع الحوادث".

في محادثة هاتفية، جرت في وقت سابق، مع وزيري دفاع أذربيجان وأرمينيا، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: إن "موسكو مستعدة للمساعدة في استقرار الوضع".

على إثر ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه "نتيجة للمحادثات الهاتفية بين شويغو ونظيريه الأرمني والأذربيجاني، توقف الطرفان عن القتال بالقرب من جبل كيليسالي الحدودي".

صرحت يريفان، الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت هجوما في الاتجاه الشرقي للحدود الأرمينية واجتاحت البلاد في منطقة جبل كيليسالي.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، قتل جندي أرمني، وأسر 13 آخرون، وفُقد الاتصال بـ 24 جنديًا. بالمقابل أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بمقتل 7 جنود أذربيجانيين وجرح 10 في المعارك على الحدود مع أرمينيا، مشيرة إلى استقرار الوضع لاحقا.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان، بوساطة روسية، في 9 نوفمبر 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

ودخل اتفاق وقف النار في قره باغ حيز التنفيذ، يوم 10 نوفمبر 2020؛ بعد معارك استمرت لنحو شهر ونصف، وأسفرت عن سيطرة أذربيجان على أجزاء واسعة من الإقليم.