سقوط جرحى في إطلاق نار للشرطة الهولندية خلال احتجاج على إجراءات كوفيد

سقط جريحان، مساء اليوم الجمعة، جراء إطلاق الشرطة الهولندية النار على احتجاج ضد إجراءات كوفيد-19.

واستخدمت الشرطة الهولندية الطلقات التحذيرية بعد تحول احتجاج بضع مئات من الأشخاص على إجراءات كوفيد-19 إلى شغب.

تأتي تلك الاحتجاجات جراء خطط الحكومة لمنع دخول الأماكن المغلقة إلا لحاملي "جواز مرور كورونا"، الذي يثبت أن حامله تلقى تطعيما أو تعافى من الإصابة.

والجواز متاح حاليا أيضا لمن لم يتلقوا التطعيم لكن لديهم ما يثبت سلبية الإصابة بعد فحص.

وأعادت هولندا فرض بعض إجراءات الإغلاق العام مطلع الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيا في محاولة لإبطاء قفزة في العدوى، لكن الإصابات اليومية استمرت عند أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وقالت الشرطة إن

مثيري الشغب أشعلوا حرائق وأطلقوا ألعابا نارية مما جعلها تطلق الطلقات التحذيرية.

وقالت وسائل إعلام إن الشرطة استخدمت مدفع مياه في تفريق المتظاهرين، وإن المحتجين أضرموا النار في سيارات تابعة لقوات الأمن.

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