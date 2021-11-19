أمريكا تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفين يمنيين لديها

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدين اعتقال جماعة "أنصار الله" الحوثيين لموظفين يمنيين لدى السفارة الأمريكية في صنعاء، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.

وأضاف البيان إن "العشرات من المواطنين اليمنيين وأفراد عائلاتهم اعتقلوا وتعرضوا لمعاملة سيئة من جانب الحوثيين المتحالفين مع إيران، بسبب عملهم لدى الولايات المتحدة بصفة مؤقتة منذ إغلاق السفارة هناك في 2015".

وتابع بلينكن، "يجب على الحوثيين الإفراج الفوري عن جميع الموظفين اليمنيين لدى الولايات المتحدة دون إصابتهم بأذى، وإخلاء مجمع السفارة وإعادة الممتلكات المصادرة والتوقف عن تهديداتهم".

كان محمد الحوثي وهو عضو في المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" لإدارة الدولة في مناطق سيطرة الجماعة، قال يوم الأحد الماضي إن الولايات المتحدة توقفت عن دفع رواتب الموظفين اليمنيين منذ 2019 وأنها تخلت عنهم مثلما حدث في أفغانستان.

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