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    رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا

    اليابان تدرس السحب من احتياطيات النفط لديها للحد من ارتفاع الأسعار

    © REUTERS / POOL
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    قالت تقارير إعلامية إن الحكومة اليابانية تدرس تحرير احتياطياتها من النفط، للحد من ارتفاع الأسعار.

    وحسب وسائل إعلام يابانية، فإن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قال، اليوم السبت، إن حكومته تدرس سحب النفط من احتياطياتها استجابة لارتفاع أسعار النفط الخام.

    الرئيس الأمريكي، جو بايدن
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    وكالة: أمريكا تطلب من الصين واليابان استخدام احتياطيات النفط

    وقال كيشيدا: "إننا نواصل النظر فيما يمكننا القيام به على أساس أن اليابان ستنسق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية".

    من جانبه أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، الخميس الماضي، إن طوكيو تراقب عن كثب تأثير ارتفاع أسعار النفط على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

    وقال ماتسونو: "بينما نحث الدول المنتجة للنفط على زيادة إنتاجها منه، فإننا سنكافح لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة من خلال التنسيق مع الدول المستهلكة الرئيسية والمنظمات الدولية، مثل وكالة الطاقة الدولية".

    ووفقا للوكالة اليابانية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرج فيها اليابان عن احتياطياتها النفطية من أجل خفض الأسعار، لكنها سبق وفعلت ذلك لمواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر الجيوسياسية.

    وتحصل اليابان على الغالبية العظمى من نفطها من الشرق الأوسط، وقد أدى الارتفاع الأخير في أسعار النفط وضعف الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات، مما وجه ضربة مزدوجة لدولة تعتمد على التجارة.

    وقد كشفت حكومة كيشيدا، أمس الجمعة، عن خطة تحفيز قياسية بقيمة 490 مليار دولار بما في ذلك إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. وتخطط لدعم مصافي النفط على أمل وضع حد أقصى لأسعار البنزين والوقود بالجملة لتخفيف معاناة الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف النفط.

    وقال كيشيدا، الشهر الماضي، بعد مناقشات مع وزراء في الحكومة: "المهم هو حث الدول المنتجة للنفط على زيادة إنتاج النفط"، مؤكدا: "سوف نرتب إجراءات ملموسة بعد التأكد من القطاعات الصناعية التي ستتأثر".

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