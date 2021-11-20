شرطة ننغرهار: مطار جلال آباد يبدأ تسيير رحلات داخلية ودولية قريبا

قال قائد شرطة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، مولوي ندا محمد نديم، إن مطار جلال آباد جاهز لتسيير الرحلات الداخلية والدولية، وإن ذلك سيبدأ قريبا.

كابول - سبوتنيك. وقال نديم، خلال لقائه القنصل العام الإيراني في جلال آباد، مجيد صدّيقي، إن "مطار جلال آباد مستعد لتسيير جميع الرحلات الداخلية والدولية بعد إزالة العقبات الأمنية والفنية، وسيبدأ تسيير الرحلات قريبًا".

وأضاف قائد شرطة ولاية ننغرهار أن بلاده ستبدأ تلقي المساعدات الإنسانية القادمة من إيران عبر مطار جلال آباد.

وبسطت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 آب/أغسطس الماضي.