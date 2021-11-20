ارتفاع قياسي لمعدل إزالة غابات الأمازون

ارتفع معدل إزالة غابات الأمازون المطيرة بشكل قياسي، حيث كشف تقرير عن ارتفاعه بنسبة 22% خلال عام.

وقالت شبكة "يورونيوز" إن هذا المعدل هو الأعلى منذ 2006، الأمر الذي جاء منافيا لتأكيدات الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بأن بلاده تحد من أنشطة إزالة الغابات غير القانونية.

وأفادت وكالة أبحاث الفضاء البرازيلية بأنه تمت إزالة 13235 كيلومترا مربعا من أكبر غابة مطيرة في العالم في بياناتها التي تجمعها عبر الأقمار الصناعية، وهي مساحة تزيد 17 مرة تقريبا عن مساحة مدينة نيويورك الأمريكية.

وتغطي البيانات الرسمية التي قدمتها الوكالة في الفترة من أغسطس/ آب 2020 حتى يوليو/ تموز 2021، وتعتبر غابات الأمازون حصنا لا غنى عنه في مواجهة تغير المناخ.

في المقابل، يستمر الرئيس البرازيلي بولسونارو في الدعوة إلى زيادة التعدين والزراعة لأغراض تجارية في أجزاء محمية من الأمازون.

وواجه الرئيس جايير بولسونارو، في أبريل/ نيسان، بسبب معدلات قياسية في إزالة الغابات، لكنه تعهد بقمع إزالة الغابات بشكل غير قانوني في أقل من عقد من الزمان وأصدر مرسوما يأمر بنشر الجيش في الأمازون لمحاربة الجرائم البيئية.

وحذر خبراء، في أغسطس الماضي، من تكرار سيناريو الحرائق التي شهدتها غابات الأمازون العام الماضي، وذلك مع رصد زيادة في عدد الحرائق.