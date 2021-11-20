بولندا: محاولات عبور المهاجرين من بيلاروسيا انخفضت لكن الأزمة لم تنته

أكدت السلطات البولندية، اليوم السبت، أن محاولات عبور المهاجرين من الحدود البيلاروسية انخفضت، لكنها شددت على أن الأزمة لم تنته بعد.

وحسب بيان لحرس الحدود البولندي نشرته "رويترز"، قال إن محاولات عبور الحدود البولندية بشكل غير قانوني من قبل مهاجرين من بيلاروسيا انخفضت يوم أمس الجمعة، لكنه حذر من أن أزمة الهجرة لم تنته بعد.

ورصد البيان أن عدد محاولات الدخول غير القانوني من بيلاروسيا انخفض إلى 195، يوم الجمعة، من 250 في اليوم السابق، و501 يوم الأربعاء.

على الرغم من انخفاض عدد محاولات العبور، قال مسؤولون بولنديون إنهم يتوقعون المزيد من التوترات.

وقال المتحدث باسم جهاز الأمن البولندي ستانيسلاف زارين: "لا، هذه الأزمة السياسية لم تنته. لا تزال بيلاروسيا تسعى للتصعيد ومواصلة العمليات ضد بولندا".

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

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