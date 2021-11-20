بلينكن: نركز على دعم المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده تركز على دعم المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا.

وحسب حوار أجرته معه بي بي سي، قال بلينكن إن أمريكا تدعم العملية الأممية في الصحراء الغربية، وذلك من أجل إيجاد حل "دائم وكريم".

وردا على سؤال حول اعتراف إدارة بايدن بمغربية الصحراء، كما فعل ترامب، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نركز على دعم عملية الأمم المتحدة لدفعها إلى الأمام، ونتحدث إلى جميع الأطراف المعنية".

وقال: "المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء جاء بعد شغور المنصب لفترة طويلة"، وبالتالي فإننا نركز على دعمه لإيجاد حل.

وكان بلينكن في زيارة لكينيا تعد الأولى له إلى إفريقيا، ومن المقرر أن يزور بعدها نيجيريا والسنغال.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمركية بيانا قالت فيه إن زيارة بلينكين إلى القارة الأفريقية تسعى لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأفريقيا بشأن الأولويات العالمية المشتركة.

وقد وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يولي اهتماما أكبر لأفريقيا، في محاولة منه لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد هناك.

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