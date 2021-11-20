طالبان تبدأ في دفع الرواتب المتأخرة لموظفي الحكومة

قال مسؤولون إن إدارة طالبان الأفغانية ستبدأ في دفع الرواتب المتأخرة لموظفي الحكومة ابتداءً من اليوم السبت.

ولآلاف من العاملين في الحكومة الأفغانية رواتب متأخرة لا تقل عن ثلاثة أشهر، فيما تعد إحدى الأزمات العديدة التي تواجهها حركة طالبان(تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) منذ سيطرتها على البلاد في أغسطس/ آب.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر: "وزارة المالية تقول إنه ابتداء من اليوم ستدفع رواتب الأشهر الثلاثة الماضية لجميع العاملين والموظفين الحكوميين بالكامل".

د اسلامي امارت د مالیې وزارت وایي چې سر له نن څخه د ټولو دولتي کارمندانو د۳ میاشتو(سنبلې، میزان او عقرب)معاشات په یوه ځای اجراء کیږي.



وزارت مالیه امارت اسلامي افغانستان میگوید که، سر از امروز معاشات ۳ ماهه ( سنبله، میزان و عقرب ) کارمندان دولتی يکجا پرداخته می‌شود. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 20, 2021

ولم يتضح على الفور من أين ستأتي الأموال لدفع الرواتب، بحسب ما نقلت "رويترز".