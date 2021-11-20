القنصلية الإيرانية في هامبورغ تتعرض لهجوم بزجاجات حارقة

قالت تقارير إعلامية إن القنصلية الإيرانية في هامبورغ في ألمانيا قد تعرضت لهجوم، مساء أمس الجمعة، بزجاجات حارقة.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن شخصين مجهولين قاما بإلقاء زجاجات حارقة على مقر القنصلية، في الثامنة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأفادت بأن الحادث قد خلف أضرارا في مبنى القنصلية، لكنها أكدت عدم وقوع إصابات بين العاملين فيها.

وفيما أكدت الشرطة الألمانية أنها تقوم بالتحقيق في الحادث وفحص كاميرات المراقبة، فقد اتخذت بعض الإجراءات، منها أنها أوقفت مترو الأنفاق، واحتجزت اثنين يحملان الجنسية الرومانية، لكنها سرعان ما أطلقت سراحهما.

يشار إلى أن معارضين للنظام الإيراني كانوا قد نظموا، أمس الجمعة، تظاهرة في مدينة هامبورغ لإحياء ذكرى ضحايا احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنوا فيه نيتهم تنظيم اعتصام احتجاجي، ومعرض في المدينة ذاتها، اليوم السبت.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك