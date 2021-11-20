الرئيس الإيراني يأمر برفع حظر التجول الليلي على خلفية تحسن الوضع الوبائي المتعلق بكورونا

أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، برفع حظر التجول الليلي في المناطق التي كان مفروضا فيها وذلك انعكاسا لتحسن الوضع الوبائي جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

طهران - سبوتنيك. وقال رئیسي، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة کورونا، اليوم السبت، إن قلق الحكومة الرئيسي هو صون أرواح المواطنین وتواصل هذا النهج بقوة حتى تحقق الظروف المطلوبة".

وأصدر رئيسي، أمرا برفع حظر التجول الليلي نظرا لتطعيم غالبية المواطنين ضد كورونا وتحسن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا المستجد.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن "هناك إجراءات واسعة وقيمة للتطعیم العام وصون أرواح المواطنين لکن من الضروري استمرار الالتزام بکامل التوصیات الصحیة والاحترازیة".

وشدد على ضرورة التحكم في حركة التنقل عبر الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد، مضيفا أن "على وزارتي الداخلية والصحة التحكم في حركة تنقل المسافرين والوافدين عبر الحدود بحساسية وجدية".

واستأنفت إيران الأنشطة الاقتصادية ورفعت القيود على الحركة في 11 نيسان/ أبريل من العام العام الماضي، إلا أنها عادت وفرضت إغلاقات شملت المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وفي بداية العام الجاري بدأت حملة تطعيم واسعة النطاق ما أدى إلى انخفاض معدل الإصابات والوفيات لتقوم بعدها برفع الحظر تدريجي للحظر حتى وصلت رفع حظر التجوال الليلي اليوم السبت.

يذكر أنه، بحسب أحدث الإحصائيات الرسمية، فقد تجاوز إجمالي عدد الحالات المسجل إصابتها بفيروس كورونا في إيران 6.073 مليون حالة، توفي من بينهم نحو 129 ألف شخص بفعل مضاعفات الإصابة بالفيروس.