وزير الدفاع الأمريكي: كل خيارات الحفاظ على أمن أمريكا مطروحة في حال عدم التزام ‏إيران باتفاق فيينا

تعهد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ‏ومواجهة "استخدامها الخطير" للطائرات الانتحارية دون طيار في الشرق الأوسط، بحسب قوله.‏

وقال أوستن في حوار المنامة بالبحرين، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة إيران، حتى بينما تعمل واشنطن على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015"، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وقال: "مازلنا ملتزمين بنتيجة دبلوماسية للقضية النووية"، لكن إذا لم تكن إيران مستعدة للمشاركة بجدية، فسننظر في جميع الخيارات الضرورية للحفاظ على أمن أمريكا".

وتابع رئيس البنتاغون أن "واشنطن ستأتي بحسن نية إلى المفاوضات غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاقية، التي تعقد في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في فيينا".

وقال أوستن:

"لكن تصرفات إيران في الأشهر الأخيرة لم تكن مشجعة، خاصة بسبب توسع برنامجها النووي".

ويأتي تعهد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في حوار المنامة، اليوم السبت، بشأن إيران، مع استمرار تعثر المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي، الذي انسحبت أمريكا منه في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وكانت محادثات فيينا التي بدأت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، بين أمريكا وإيران بمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين توقفت عند الجولة السادسة منها.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك