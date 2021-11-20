مصرع شخص وإصابة آخر... السيول تغرق مدنا إسرائيلية (فيديو)

غمرت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة عددا من مدن وسط إسرائيل، اليوم السبت، ما أدى إلى مصرع شاب وإصابة مسن بجروح خطيرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الأمطار الغزيرة غمرت مدن نتانيا وتل أبيب وحولون وبات يام ورمات غان، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة وإغلاق حركة المرور.

وأضافت أنه تم استدعاء طواقم الإطفاء والإنقاذ لانتشال امرأة مسنة كانت عالقة مع سيارتها في أحد الشوارع التي غمرتها المياه. كما تم إغلاق عدد من الشوارع في حولون وبات يام.

وعلى الطريق 443 باتجاه القدس، لقي سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 20 عاما مصرعه عندما انزلق بفعل الأمطار.

وفي الرملة، تم العثور على رجل يبلغ من العمر 85 عاما انزلق أثناء سيره في الشارع في بركة ماء، ووصفت حالته بالحرجة.

واشتد هطول الأمطار في مدن وسط إسرائيل صباح اليوم، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير وحذرت الجهات المختصة من خطر من حدوث فيضانات في المدن الساحلية.

ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار الليلة، مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة في شمال إسرائيل، وفق قناة "كان" الرسمية.

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