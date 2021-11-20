رئيس مجلس الشيوخ البولندي يتلقى طردا فيه رسالة تهديد بالقتل ومادة متفجرة

أعلن رئيس مجلس الشيوخ البولندي، توماش غوردسكي، اليوم السبت، تلقيه طردا فيه رسالة تهديد بالقتل ومادة متفجرة.

وقال غوردسكي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "إليكم ما تؤدي إليه صناعة الازدراء والتحريض على المعارضين السياسيين. وصلني طرد باسمي في مجلس الشيوخ فيه رسالة تهديد بالقتل ومادة متفجرة".

وأضاف "تم التحفظ على الطرد من قبل الهيئات المختصة، وأتمنى أن يتمكنوا من القبض على المتهم بسرعة".

في غضون ذلك، أكدت السلطات البولندية، اليوم السبت، أن محاولات عبور المهاجرين من الحدود البيلاروسية انخفضت، لكنها شددت على أن الأزمة لم تنته بعد.

Oto do czego prowadzi przemysł pogardy i szczucie na przeciwników politycznych. Na moje nazwisko przyszła do Senatu paczka - list z groźbami śmierci i materiał wybuchowy. Przesyłkę przejęły odpowiednie służby. Mam nadzieję, że poradzą sobie z szybkim złapaniem sprawcy! — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) November 20, 2021

وحسب بيان لحرس الحدود البولندي نشرته "رويترز"، جاء فيه أن محاولات عبور الحدود البولندية بشكل غير قانوني من قبل مهاجرين من بيلاروسيا انخفضت يوم أمس الجمعة، لكنه حذر من أن أزمة الهجرة لم تنته بعد.

ورصد البيان أن عدد محاولات الدخول غير القانوني من بيلاروسيا انخفض إلى 195 يوم الجمعة، من 250 في اليوم السابق، و501 يوم الأربعاء.

على الرغم من انخفاض عدد محاولات العبور، قال مسؤولون بولنديون إنهم يتوقعون المزيد من التوترات.

وقال المتحدث باسم جهاز الأمن البولندي ستانيسلاف زارين: "لا، هذه الأزمة السياسية لم تنته. لا تزال بيلاروسيا تسعى للتصعيد ومواصلة العمليات ضد بولندا".

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.