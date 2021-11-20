بعد تأخر دام أشهرا... طالبان تباشر دفع رواتب الموظفين الحكوميين

باشرت حركة "طالبان" دفع رواتب الموظفين الحكوميين، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية، أحمد والي حقمال، في مؤتمر صحفي

"سنبدأ بدفع الرواتب اعتبارا من اليوم، سندفع رواتب ثلاثة أشهر"، مضيفا أن "الرواتب ستدفع عن الفترة التي تبدأ في 23 آب/ أغسطس وأن رواتب بعض الموظفين ستشمل الشهر السابق لوصول طالبان إلى السلطة".

وأوضح حقمال، أن الدفع سيتم من خلال النظام المصرفي في البلاد، الذي حسب وصفه ظل عاملا ولم يصب بـ"الشلل" بعد سقوط الحكومة السابقة، إنما "يحتاج فقط إلى وقت للعمل بشكل طبيعي".

ولكنه أضاف أن "الموظفين سيظلون غير قادرين على الحصول على رواتبهم كاملة".

هذا ولم يستأنف معظم الموظفين الحكوميين العمل بعد في الإدارات الأفغانية، كما أن كثيرين منهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر حتى منذ ما قبل استيلاء "طالبان" على السلطة، خاصة العمال والموظفين في الأرياف.

ومنذ آب/ أغسطس الماضي، انهار القطاع المصرفي في أفغانستان، حيث يكافح أصحاب الودائع في المصارف للوصول الى أموالهم، مع تقليص الفروع لعمليات السحب إلى 200 دولار في الأسبوع.