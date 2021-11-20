بايدن: وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي هي الأسرع في العالم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته تمكنت من توفير نحو 6 ملايين وظيفة منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي هي الأسرع في العالم.

وتابع الرئيس الأمريكي: "استطعنا توفير 5.6 مليون فرصة عمل منذ تسلم السلطة"، مضيفا: "معدلات تعافي الاقتصاد الأمريكي تسير بوتيرة أسرع من أي اقتصاد آخر للدول المتقدمة في العالم".

وأوضح بايدن أن الشعب الأمريكي يجني ثمار جهود إدارته، التي بدأتها منذ تولي السلطة، مشيرا إلى أن معدلات البطالة تراجعت بنحو 70 في المئة.

وقال بايدن في تصريحات سابقة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحقق معدلات قياسية في نمو الوظائف بفضل الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، مضيفا: "نعمل على تقليل الاختناقات التي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل الإنتاج".

ويشير بايدن، منذ توليه السلطة، إلى أن إدارته تحرص على دعم من يصفهم بـ "العمال الجادين"، مشيرا إلى أنهم يمثلون العمود الفقري للدولة.

When I took office, I got right to work getting shots in arms and checks in pockets.



Now, we’re seeing the results every day.



Unemployment claims have fallen nearly 70%, we’ve created 5.6 million jobs, and we’re recovering faster than every other advanced economy in the world. — President Biden (@POTUS) November 20, 2021

ويتبنى الرئيس الحالي أجندة إصلاحية يقول إنها تهدف إلى توفير المزيد من الوظائف للأمريكيين، إضافة إلى اتباعه سياسة ضريبة تعتمد على إلزام الشركات الكبرى والأثرياء بدفع حصصهم الضريبية العادلة على حد وصفه، في حين يتم تخفيف الأعباء الضريبية على الأقل دخلا.

© Sputnik / Mohamed Hassan من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46

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