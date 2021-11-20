أموال مبعثرة على أحد أشهر الطرق في ولاية كاليفورنيا... (صور)

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بوقف الحركة عبر أحد أشهر الطرق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد تبعثر أموال على الطريق.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، صورة لبعض سائقي الشاحنات على أحد أشهر الطرق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهم يجمعون أوراقا نقدية مختلفة، بعد أن تبعثرت على الطريق.

חגיגה בקליפורניה: שטרות של כסף נפלו מרכב משוריין ומילאו את הכביש, הנהגים חסמו את התנועה ומיהרו לאסוף את השטרות. המשטרה עצרה שניים וקוראת להחזיר את הכסף pic.twitter.com/v3MSFjSLDJ — ynet עדכוני (@ynetalerts) November 20, 2021

وأكدت الصحيفة العبرية أن السائقين تركوا سيارتهم على الطريق السريع وبدأوا في تجميع الأموال المنثورة على الطريق، التي تبعثرت إثر سقوط سيارة نقل أموال مصفحة على الطريق.

وأرفقت الصحيفة صورة لأحد السائقين وهو يلملم الأموال من أحد أشهر الطرق في ولاية كاليفورنيا، حيث عرقل السائقون حركة مرور السيارات على الطريق، ليندفعوا مهرولين لجمع الأموال.

وأشارت الصحيفة ضمن خبرها المقتصب إلى أن الشرطة الأمريكية اعتقلت اثنين من سائقي السيارات وطالبتهما بإعادة ما تم جمعه من الأموال المنثورة.

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