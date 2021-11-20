زلزال متوسط القوة يضرب أذربيجان

تعرضت أذربيجان لهزة أرضية متوسطة القوة، اليوم السبت، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وصرحت الهيئة أن قوة الزلزال الذي ضرب أذربيجان هي 5.1 درجة على مقياس ريختر.

ولفتت الهيئة إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كم ويبعد 16 كم شمال شرقي منطقة شاماخي في أذربيجان.

وتصنف الزلازل التي تقل شدتها عن 6 درجات على مقياس ريختر بأنها زلازل متوسطة القوة، بينما تكون الزلازل التي تصل شدتها إلى 6 درجات وما فوق، بأنها زلازل قوية.

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك