زلزال متوسط القوة يضرب أذربيجان

وصرحت الهيئة أن قوة الزلزال الذي ضرب أذربيجان هي 5.1 درجة على مقياس ريختر.
moderate #earthquake shakes #Azerbaijan 13 min ago. More info at: https://t.co/xLuu4UQ3W0 pic.twitter.com/5bdjka1Z2q— EMSC (@LastQuake) November 20, 2021
ولفتت الهيئة إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كم ويبعد 16 كم شمال شرقي منطقة شاماخي في أذربيجان.
وتصنف الزلازل التي تقل شدتها عن 6 درجات على مقياس ريختر بأنها زلازل متوسطة القوة، بينما تكون الزلازل التي تصل شدتها إلى 6 درجات وما فوق، بأنها زلازل قوية.
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