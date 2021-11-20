وكالة الفضاء الروسية تتابع شظايا القمر الصناعي الذي تم تدميره بصاروخ روسي

قال المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين إن الوكالة تتابع شظايا القمر الصناعي الذي تم تدميره بصاروخ روسي ومحطة الفضاء الدولية في مأمن منها.