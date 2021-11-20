أوباما يوجه رسالة إلى بايدن في عيد ميلاده الـ 79

يحتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد ميلاده الـ 79، الذي يوافق اليوم، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووجه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، رسالة إليه بهذه المناسبة، تحدث فيها عما يفعله الرئيس الحالي لاستعادة أمريكا إلى سابق عهدها.

ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، بهذه المناسبة.

ووصف أوباما الرئيس الحالي بـ "الصديق والأخ"، مضيفا: "شكرا لرئيس أمريكا الذي جعلنا جميعا نمتلك بنية تحتية جيدة"، مضيفا: "نشعر بالعرفان لكل ما تفعله من أجل إعادة بناء الولايات المتحدة الأمريكية".

Former Pres. Barack Obama wishes Pres. Biden a happy birthday: "Thanks for giving all of us the gift of better infrastructure. Grateful for all you’re doing to build this country back better." https://t.co/3EnETlMFtF pic.twitter.com/p2ZiHE9Vid — ABC News (@ABC) November 20, 2021

ولفتت الشبكة إلى أن جو بايدن، ولد في 20 نوفمبر عام 1942 وهو من ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وينتمي بايدن للحزب الديمقراطي، وكان يشغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس الأِسبق باراك أوباما، وأصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رقم 46 في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما استطاع التغلب على منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

© Sputnik / Mohamed Hassan من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الولايات المتحدة الأمريكية عبر سبوتنيك