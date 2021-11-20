إطلاق نار يتسبب في حدوث فوضى بأحد المطارات الأمريكية... فيديو

تسبب إطلاق نار من سلاح ناري بطريقة غير مقصودة في حدوث فوضى داخل مطار أتلانتا الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن سلطات المطار أعلنت أن الحادث وقع عن طريق الخطأ وأنه لم ينتج عنه إصابات.

ظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته حسابات موثقة على "تويتر"، اليوم السبت، بينما علق الحساب الرسمي للمطار في وقت لاحق على الحادث.

Waking nightmare of our own making.



Accidental discharge leads to panic at Atlanta International Airport.



h/t @shannonrwattspic.twitter.com/X3dOdPm4tQ — John Scott-Railton (@jsrailton) November 20, 2021

وقالت الصفحة الرسمية لمطار أتلانتا على "تويتر": "لا يوجد إطلاق نار في المطار... ما حدث هو عملية إطلاق نار عن طريق الخطأ داخل المطار".

There is not an active shooter. There was an accidental discharge at the Airport. There is no danger to passengers or employees. An investigation is ongoing, more information will be published on this channel. — Atlanta Airport (@ATLairport) November 20, 2021

وتابعت: "لا يوجد أي خطر على المسافرين أو العاملين في المطار ويجري التحقيق في الحادث ونشر مستجدات الأوضاع بالمطار".

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي رصدت ما وصفه البعض بحالة من الهلع لدى المسافرين، بينما أشار البعض إلى إخلاء مسافرين من مطار هارتسفيلد جاكسون (أتلانتا الدولي)، الذي يعد من أكثر المطارات زحاما في الولايات المتحدة الأمريكية.

BREAKING: Atlanta airport: 'Accidental discharge' sends travelers fleeing, but no active shooter, officials sayhttps://t.co/5sKBdXicex — Fox News (@FoxNews) November 20, 2021

ولفتت الشبكة إلى قول أحد أفراد الشرطة بالمطار إن إطلاق نار حدث بالقرب من نقطة الفحص الأمني الرئيسية بالمطار، لكن ليس هناك أي إصابات.

ونشر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صور قال إنه ترصد لحظة صعود المسافرين على متن طائرة متجهة إلى نيويورك قبل أن يتم سماع أصوات صراخ المسافرين وصافرات إنذار.

The is what I am seeing outside my window. I am at the Atlanta Airport, boarded my flight to New York when we heard screams. ⁦@Delta⁩ is trying to calm people down. We heard screams as people were boarding. pic.twitter.com/y2wEp974NC — Dianne Callahan (@DianneCallaha16) November 20, 2021

لكن بيانات موقع رصد رحلات الطيران لم يرصد تأخر أي من الرحلات التي تغادر المطار عن موعدها بحسب "فوكس نيوز".

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