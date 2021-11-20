"الدولة ستتعامل بحزم"... فرنسا ترسل شرطة خاصة لمقاطعة شهدت أحداث عنف

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه سيتم إرسال قوة من الشرطة الخاصة لاستعادة الأمن والنظام في مقاطعة غوادلوب الفرنسية التي شهدت أحداث شغب وأعمال نهب وسط احتجاجات على القواعد الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف الوزير، في تصريحات للصحفيين، اليوم السبت، بعد اجتماع حكومي بشأن الوضع في غوادلوب مع وزير أراضي ما وراء البحار سيباستيان لوكورنو "الرسالة الأولى هي أن الدولة ستتعامل بحزم"، بحسب رويترز.

وشهدت مقاطعة غوادلوب احتجاجات على التطعيم الإلزامي للعاملين في قطاع الصحة ضد كورونا ومتطلبات التصاريح الصحية، إلا أن الاحتجاجات تصاعدت ووقعت أعمال نهب للمتاجر وإطلاق أعيرة نارية على الشرطة، بدورها تعاملت الشرطة مع الأحداث واعتقلت 31 شخصا الليلة الماضية، وفرضت السلطات الفرنسية حظر التجول في المقاطعة.

وأوضح دارمانان أنه: "سيتم إرسال نحو 50 من قوات النخبة التابعة لمجموعة تدخل قوات الدرك والشرطة الفرنسية إلى المقاطعة".

وقال الوزير إن "القوات الإضافية ستزيد عدد أفراد الشرطة والدرك إلى 2250 في المقاطعة التي تعد من مناطق ما وراء البحار" التابعة لفرنسا.

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