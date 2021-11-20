بلينكن: أمريكا والسنغال لديهما أولويات مشتركة بشأن أفريقيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة والسنغال لديها أولويات مشتركة في أفريقيا، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لدعم جهود التنمية الاقتصادية في السنغال بصورة تعود بالنفع على البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي مع الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي استقبله اليوم السبت، في العاصمة السنغالية داكار.

Met today with Senegalese President Macky Sall in Dakar to discuss how we can increase global economic prosperity that is also inclusive. We also reaffirmed our commitment to addressing the climate crisis, & I thanked Senegal for its leadership on our shared priorities in Africa. pic.twitter.com/zKAig5a36Y — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 20, 2021

ونشر بلينكن صورا ترصد جانبا من لقائه مع الرئيس السنغالي، في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر".

وقال بلينكن إنه بحث مع ماكي سال، سبل زيادة النمو الاقتصادي العالمي في إطار شامل.

وتابع: "أكدنا على التزاماتنا تجاه مكافحة التغيرات المناخية في العالم"، مضيفا: "أشكر الرئيس السنغالي على قيادته للأمور التي تمثل أولويات مشتركة لواشنطن ودكار فيما يتعلق بشأن الأفريقي".

Delighted to witness the signing of MOUs ​with Econ Minister @AmadouHott marking more than $1 billion in U.S. investments in Senegal. Today's commitments are examples of how the #BuildBackBetter World Initiative and @ProsperAfricaUS deliver for the people of America and Senegal. pic.twitter.com/fOhZpKOf8q — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 20, 2021

يذكر أن بلينكن، أشار في تدوينة سابقة إلى أنه الولايات المتحدة لديها التزامات تجاه الاستثمار الأمريكي في السنغال وأنها تسعى لنشر الرخاء الاقتصادي في السنغال.

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