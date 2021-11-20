انضمام سفن جديدة إلى القوة البحریة للحرس الثوری.. ما علاقتها بقاسم سلیمانی

أعلن الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن 3 سفن جديدة ستنضم إلى القوة البحرية للحرس خلال العام الإيراني الحالي.

ونقلت وكالة تسنيم، مساء اليوم السبت، عن الأدميرال تنكسيري أن هذه السفن الثلاث هي، سفينتي "الشهيد سليماني والشهيد ناظري"، وسفينة ثالثة مزودة بصواريخ دفاعية.

وأكدت الوكالة أن تصريحات الأدميرال علي رضا تنكسيري، جاءت خلال كلمة له، اليوم السبت، والتي شدد خلالها على ضرورة إدراك الشباب أهمية منطقة الخليج، كون بلاده تمتع بأهمية جغرافية كبيرة، حيث تتميز إيران بأكبر خط ساحلي في جنوب بلادها، في الخليج وبحر عمان.

وأوضح الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية للحرس الثوري، أن سفينة "الشهيد قاسم سليماني" (قائد الحرس الثوري السابق) بطول 65 مترا، وهي قيد التصنيع من قبل وزارة الدفاع والحرس الثوري معا، في حين يبلغ طول سفينة "الشهيد ناظري" 55 مترا.

وأما عن السفينة الثالثة، فقد أوضح قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني أن شركة معرفية ستقوم بصناعتها وهي مزودة بصواريخ (سطح - جو)، مشيرا إلى أن مدياتها تبلغ 300 كيلومترا، وتتميز بأنه يمكنها حمل المروحية على متنها، في وقت تبلغ سرعتها 35 عقدة.

ويذكر أن الجنرال قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري السابق، قد اغتيل برفقة أبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي العراقي، في غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد الدولي، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني 2020.

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