إجلاء 1300 شخص في التشيك بعد العثور على قنبلة تزن 100 كيلوغرام

أفادت الشرطة التشيكية، مساء السبت، بإجلاء نحو 1300 شخص من منطقة سكنية في مدينة أوسترافا بعد اكتشاف قنبلة تزن 100 كيلوغرام تعود إلى أحداث الحرب العالمية الثانية.

براغ- سبوتنيك. وقال متحدث باسم الشرطة: "تم العثور على القنبلة من قبل رجل يحفر الأرض قرب منزله، وأبلغ الشرطة بما وجد، ثم أصدر المهندس الذي وصل إلى مكان الحادث الأمر بإجلاء جميع السكان داخل دائرة نصف قطرها 800 متر (0.5 ميل)؛ نحو 1300 شخص".

وأضاف المتحدث: "عملية الإخلاء لا تزال مستمرة، واستقر بعض السكان في صالة ألعاب رياضية داخل مدرسة قريبة بعد مغادرة منازلهم، والبعض الآخر ينتظر في حافلة لرجال الإطفاء، وبعد انتهاء الإخلاء، سيبدأ خبراء المتفجرات إخراج القنبلة من المدينة وتدميرها".

غالبا ما يعثر الناس على قنابل وقذائف من مخلفات الحرب العالمية الثانية بالقرب من أوسترافا، التي شهدت في ربيع عام 1945 عملية مورافيا- أوسترافا الهجومية التي نفذها الجيش الأحمر ضد القوات النازية.

نشر الجيش الأحمر وحده نحو 3000 مدفع إلى جانب مدافع هاون من العيار الكبير، و180 دبابة ووحدات مدفعية ذاتية الدفع، بالإضافة إلى أكثر من 400 طائرة في العملية.

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