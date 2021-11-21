العثور على 600 شخص من جنسيات مختلفة "مكدسين" داخل مقطورتين في المكسيك

أعلن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك، في وقت متأخر من مساء السبت، إنقاذ 600 مهاجر من 12 دولة أثناء سفرهم عبر البلاد مكدسين داخل مقطورتين.

وقال المعهد في بيان، إن السلطات عثرت على 145 امرأة و455 رجلا من أمريكا الوسطى وشبه القارة الهندية أيضا، في ولاية فيراكروز الجنوبية الشرقية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأضاف المعهد أن الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين آتوا من دول أمريكا الوسطى مثل غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا، لكن بينهم 37 من بنغلادش و6 من غانا وشخص واحد من الهند وآخر من الكاميرون.

من جانبه قال توناتيوه هيرنانديز، الرئيس المحلي للجنة حقوق الإنسان، إن المهاجرين كانوا "مكدسين" في مقطورتين، مضيفا: "هناك أطفال وقصر ورأيت نساء حوامل ومرضى".

شهدت المكسيك تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين عبر أراضيها، باعتبارها الممر بين أمريكا الوسطى والولايات المتحدة، وارتفع تدفق المهاجرين غير الشرعيين مع تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي اتخذ نهجا أقل تشددا من سلفه دونالد ترامب.

سجلت الولايات المتحدة دخول 1.7 مليون شخص بشكل غير قانوني من المكسيك بين أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وسبتمبر/ أيلول 2021، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة.

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