تركيا: محاولات اليونان لحشد التحالفات ضدنا لا طائل منها

اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن محاولات اليونان لحشد التحالفات "ضد أنقرة" جهود لا طائل منها، في أعقاب تصريحات لوزير الخارجية اليوناني حول سياسات أنقرة.

أنقرة- سبوتنيك. قال المتحدث باسم الوزارة تانغو بيلغيتش في بيان ردا على تصريحات الوزير اليوناني إن "اليونان غير قادرة بأي حال من الأحوال على استيعاب الدور الرئيسي الذي تلعبه تركيا في ضمان السلام والاستقرار في منطقتها ومحيطها المباشر".

وأضاف أن "محاولات اليونان للتنافس مع تركيا في جميع الأمور، وتفضيلها التوتر على التعاون، ومحاولتها إنشاء تحالفات مصطنعة ضد تركيا جهود لا طائل من ورائها"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وأردف: "أثناء الحديث عن الحوار، ندعو اليونان التي تدلي بتصريحات معادية واستفزازية عن تركيا كل يوم، إلى الحكمة والصدق والإخلاص".

في وقت سابق من هذا الشهر، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان بأنها "قاعدة عسكرية أمريكية"، وذلك في أعقاب إقامتها قاعدة في جزيرة دادا آغاتش.

فيما شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات له الأسبوع الماضي، على أن بلاده "لا تشكل تهديدا لأحد"، وأنها في ذات الوقت "قادرة على حماية حقوقها ومصالحها هي وجمهورية قبرص التركية" في بحري إيجة وشرقي المتوسط.

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