تقرير يحدد البلد الأكثر تسجيلا لوفيات حوادث الطرق في العالم

تشهد دولة واحدة في العالم 11% من الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، رغم أنها لا تمتلك إلا 1% من إجمالي عدد السيارات النشطة على كوكب الأرض.

وفقا لتقرير لوكالة "الأناضول" التركية استند إلى بيانات البنك الدولي، تشهد الهند 450 ألف حادث مروري، سنويا، ما يتسبب في وفاة نحو 150 ألف شخص، ما يعني أنها البلد الأكثر تسجيلا لضحايا حوادث الطرق.

تشهد الهند 53 حادثا كل ساعة، ويموت شخص واحد كل أربع دقائق بسبب حوادث الطرق، بحسب التقرير.

وفي عشية اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الأحد، قال بيوش تيواري من مؤسسة "سيف لايف" المعنية بمعالجة هذه الظاهرة، إن معظم الوفيات تحدث بسبب تصميم وهندسة الطرق المعيبة.

وقال تيواري: "ضعف إنفاذ قوانين المرور، والافتقار إلى رعاية سريعة للصدمات، والسلوك السيئ لمستخدمي الطرق هي أسباب أخرى لمثل هذا العدد الكبير من الوفيات على طرق الهند".

يأتي تصنيف الهند في هذه المرتبة، علما بأنها تمتلك ثاني أكبر شبكة طرق في العالم، بعد الولايات المتحدة، وتتطلب شبكة الطرق الكبيرة تلك قدرا كبيرا من أنشطة الإنفاذ.

وادعى تيواري أن الهند تنفق أموالا أكثر بنحو 30 إلى 40 مرة من الدول النامية على جهود التنمية لكنها تخلق في النهاية طرقا غير آمنة وتعمل على تنمية "لا معنى لها".

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