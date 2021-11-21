نائبة بايدن تتمنى أمنية له بعد دخولها التاريخ

هنأت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعيد ميلاده الـ79، والذي يصادف يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونشرت هاريس صورة تجمعها ببايدن داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وكتبت رسالة معها هي: أتمني لك عيد ميلاد سعيد ومبهج".

Wishing you a happy and joyous day, @POTUS.



Happy birthday! pic.twitter.com/Qbrh5f10Tk — Vice President Kamala Harris (@VP) November 20, 2021

وفي يوم الجمعة الماضي، كانت كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية، لمدة 85 دقيقة فقط، هي فترة وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن تحت تأثير المخدر لإجراء فحص طبي روتيني وتنظير للقولون داخل مركز والتر ريد الطبي العسكري.

وبسبب تلك الفترة الوجيزة، دخلت كامالا هاريس التاريخ بصفتها أول امرأة تمتلك صلاحيات منصب رئيس الولايات المتحدة.

ويعتبر جو بايدن هو أكبر رئيس أمريكي سنا، وأتم أمس السبت عامه الـ79، إذ أنه من مواليد عام 1942.

وجرت العادة أن يتولى نائب الرئيس سلطات الرئاسة بينما يخضع الرئيس لإجراء طبي يتطلب التخدير، وهذا ما فعله نائب ديك تشيني في مناسبات عديدة عندما خضع الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش لفحص القولون الروتيني.

ولنقل السلطات الرئاسية رسميا إلى كامالا هاريس، أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، والسيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي من ولاية فيرمونت، الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، في الساعة 10:10 صباحًا بالتوقيت الشرقي قبل الخضوع للتخدير.

وتنص الرسالة على ما يلي: "سأخضع اليوم لإجراء طبي روتيني يتطلب التخدير، وفي ظل الظروف الحالية، قررت أن أنقل مؤقتا سلطات وواجبات مكتب رئيس الولايات المتحدة إلى نائب الرئيس خلال الفترة القصيرة من الإجراء والاسترداد".

وينص القسم 3 من التعديل الـ25 لدستور الولايات المتحدة على أنه يمكن للرئيس إرسال رسالة إلى رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ يعلن فيهما أنهما "غير قادرين على القيام بصلاحيات وواجبات منصبه، وإلى أن يرسل إليهم إعلانًا مكتوبا بخلاف ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه الصلاحيات والواجبات كرئيس بالنيابة".

ومن أجل إعادة الصلاحيات إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم إرسال خطاب منفصل بعد الإجراء، وجاء فيه: "وفقا لأحكام القسم 3 من التعديل الـ25 لدستور الولايات المتحدة، أنقل إليكم بموجب هذا إعلاني المكتوب بأنني قادر على الاضطلاع بصلاحيات وواجبات مكتب رئيس الولايات المتحدة وسأستأنف تلك السلطات والواجبات".

وفي وقت سابق من العام الحالي، أشارت ستيفاني غريشام، السكرتيرة الصحفية السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى أن سلف بايدن خضع لفحص القولون بالمنظار في زيارة سرية إلى والتر ريد في عام 2019، لكنه أبقى التكتم على إجرائه الطبي لتجنب نقل السلطة الرئاسية إلى نائبه آنذاك، مايك بنس.