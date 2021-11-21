إعلام: لغة بايدن بشأن النووي الإيراني ركيكة وإسرائيل ستعمل وحدها

أفادت صحيفة عبرية، أمس السبت، بأن الإدارة الأمريكية ستدخل، الأسبوع المقبل، مباحثات فيينا دون خطط بديلة، وإسرائيل تعمل وحدها.

وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، مساء أمس السبت، أنه في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، من المقرر استئناف مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، وهو ما يثير قلق إسرائيل، خاصة في ظل عدم وجود خطة بديلة للإدارة الأمريكية في حال فشلت تلك المباحثات.

وزعمت الصحيفة أن إدارة بايدن ستعود إلى مباحثات فيينا دون وجود أي معلومات رئيسية بشأن النوايا الحقيقية لإيران، ولكنها أيضا دون خطة بديلة في حالة فشل هذه المحادثات، وهو ما يعني أنه فُرض على إسرائيل العمل وحدها، والاستعداد لأي سيناريو تكون فيه وحدها.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه رغم تصريحات الإدارة الأمريكية المتكررة بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، فإن هذه التصريحات يتم ترددها بلغة ركيكة، وتفرض على تل أبيب العمل وحدها في مواجهة النووي الإيراني.

يشار إلى أن محادثات فيينا التي بدأت، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بين أمريكا وإيران بمشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، كانت قد توقفت عند الجولة السادسة منها.

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