إيران تعلن إحباط "هجوم سيبراني" على شركة طيران

أعلنت شركة الطيران الإيرانية "ماهان"، اليوم الأحد، إحباط "هجوم سيبراني" جديد استهدفها، مؤكدة أن حركة التشغيل تسير بشكل طبيعي.

طهران - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم: "بالنظر إلى موقع شركة "ماهان" في منظومة الطيران في البلاد، فقد تم تنفيذ هجمات تهكير متعددة ضد الشركة وفي أوقات مختلفة، في مسعى لإيجاد اختراق في أنظمة طيران الشركة وإحداث ثغرة في أنظمتنا".

وأضاف البيان: "مثل هذا الهجوم طبيعي بالنسبة لشركة ماهان، وفريق ماهان للأمن السيبراني تصرف دائما بذكاء وفي الوقت المناسب وأحبط هذه الهجمات".

وتابع البيان: "تعلن الشركة أن جميع رحلاتها ستنجز وفق الجدول الزمني المحدد وأن الرحلات المستقبلية ستنجز حسب الجدول السابق".

وتعرضت أنظمة الوقود في إيران إلى هجوم سيبراني، في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أدى إلى تعطيل نظام توزيع الوقود المدعوم.

ومن جهته، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف محطات الوقود في البلاد، كان هدفه "تعطيل حياة الناس"، لإثارة غضب المواطنين "من خلال خلق الفوضى والاضطراب في حياتهم".