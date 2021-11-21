السلفادور تخطط لإنشاء أول "مدينة بيتكوين"... تعمل بواسطة بركان

وأشار بوكيلي إلى أن أول "مدينة بيتكوين" ستكون مبدنية بتمويل مبدئي من السندات المدعومة من عملة "بيتكوين" الرقمية، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وقال رئيس السلفادور، نيب بوكيلي، في كلمته أمام الحضور بالإنجليزية: "استثمروا هنا واكسبوا كل الأموال التي تريدوها، هذه مدينة بيئية بالكامل تعمل وتنشط ببركان".
وعن شكل المدينة، فستكون دائرية، ومزودة بمطار ومناطق سكنية وتجارية، وتتميز بساحة مركزية مصممة لتبدو وكأنها رمز "بيتكوين" من الجو.
وأضاف أنه سيتم استخدام نصف ضريبة القيمة المضافة المفروضة لتمويل السندات الصادرة لبناء أول "مدينة بيتكوين"، بينما سيدفع النصف الآخر مقابل خدمات مثل جمع القمامة.
El Salvador intends to issue the world’s first sovereign Bitcoin bonds and build Bitcoin City, which will be free of income, property and capital gains taxes https://t.co/COEWrxG9ZP— Bloomberg (@business) November 21, 2021
وقدّر أن تكلفة البنية التحتية العامة ستكلف نحو 300 ألف بيتكوين.
يشار إلى أن السلفادور أصبحت أول دولة في العالم تستخدم عملة البيتكوين كوسيلة للدفع، كما أصبحت العملة المشفرة مناقصة قانونية في البلاد، ودخل القانون الخاص بذلك حيز التنفيذ في منتصف ليل 7 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وعلى الرغم من أن رئيس السلفادور، نيب بوكيلي، يتمتع بشعبية، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر أن مواطنيه متشككين بشأن حبه لعملة "بيتكوين".
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)