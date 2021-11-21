صحيفة: إيران تتصدر أجندة الرئيس الإسرائيلي في لندن

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن إيران ستكون واحدة من النقاط الرئيسية في مناقشاته خلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، وأعضاء البرلمان البريطاني خلال زيارته الرسمية.

وقبل مغادرته لإسرائيل إلى لندن بصحبة زوجته ميخال، اليوم الأحد، قال هرتسوغ إن "إسرائيل لا تستطيع أن تسمح لإيران بتملك الأسلحة النووية، وإنها تتوقع من حلفائها أن يكونوا صارمين وحازمين مع الإيرانيين".

وأضاف: "إسرائيل تجعل هذا الموقف واضحا لكل أصدقائها وبالطبع توضح أنها تحتفظ بجميع خيارات الدفاع عن نفسها".

وأشاد الرئيس الإسرائيلي بقرار الحكومة البريطانية إدراج حركة حماس ضمن قائمة المنظمات الإرهابية مع كل ما يترتب على ذلك.

واعتبر هرتسوغ أن السياسة البريطانية "خطوة مهمة للغاية في الحرب على الإرهاب". وعبّر الرئيس الإسرائيلي عن أمله في أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذو بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الإسرائيلي سوف يلتقي الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، يوم الاثنين، لمناقشة العديد من القضايا.