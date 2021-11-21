تركيا تكمل بناء الجدار الأمني مع إيران المزود بأنظمة صوتية... صور

نجحت القوات المسلحة التركية في إتمام بناء "الجدار الأمني" على طول الحدود مع إيران، بطول 145 كيلومترا، في سياق مشروع أطلقته الرئاسة التركية لتوفير أمن الحدود.

وأفادت وكالة "الأناضول"، اليوم الأحد، بأن أعمال بناء الجدار الأمني على الحدود التركية الإيرانية جرت في ولايتي أغدير وآغري، اللتين تقعان شرقي البلاد، وذلك بتنسيق ودعم كاملين من قبل وزارة الداخلية التركية، بهدف تعزيز قدرات الجيش التركي في ضمان أمن المنطقة.

#كاميرات_حرارية وأنظمة صوتية لتأمين #الحدود_التركية

- تمكنت القوات المسلحة التركية من إتمام بناء "الجدار الأمني" على طول الحدود مع #إيران، بطول 145 كمhttps://t.co/lFgRc37Xow pic.twitter.com/gks9c6cy20 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 21, 2021

يتكون الجدار الأمني من كتل خرسانية كاملة، يبلغ ارتفاع الواحد منها 3 أمتار، وهي محاطة بأسوار من الأسلاك الشائكة مزودة بأنظمة محلية الصنع للتقنيات الأمنية، تم تثبيتها في الجدار، حيث يعمل الحراس على مراقبة الحدود في مناطق مسؤولياتهم، على مدار الساعة.

وأوضحت الوكالة التركية أن الكاميرات التي تم زرعها على طول الخط الحدودي، تقوم بمراقبة حالات العبور غير القانونية، أو عمليات التهريب والحوادث الإرهابية، فضلا عن مراقبة تلك الحدود من قبل أفراد ذوي خبرة يمتلكون مهارات عالية نتيجة لاستخدامهم أنظمة صوتية بإمكانها اكتشاف كل أنواع الاهتزازات والحركات والأهداف المحتملة.

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