بلينكن يحتفل بكسر حاجز مليون متابع على "تويتر"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن عدد متابعيه على موقع "تويتر" كسر حاجز مليون متابع، وذلك منذ توليه منصبه رسميا مطلع العام الجاري.

وكتب بلينكن على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد: "أصبح عدد متابعي حسابي على "تويتر" مليون شخص، الصفحة التي تحمل اسم وزير الخارجية الأمريكي.

Humbled to reach one million Twitter followers as Secretary of State — and especially so because it means that I can share the outstanding work of our @StateDept team with so many at home and around the world. It's a privilege. Thank you. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 21, 2021

وتابع: "بكل تواضع يمكن القول إن الوصول إلى مليون متابع على "تويتر" يعني قدرة أكبر على وصول ما تقوم به وزارة الخارجية من أعمال إلى الناس في أمريكا وفي العالم أجمع".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تولى مهام منصبه ضمن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

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