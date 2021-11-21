نقل نحو 100 لاجئ إلى المستشفى من مركز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية...فيديو

تم نقل نحو 100 لاجئ إلى المستشفى من مركز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية.

قالت ليودميلا كيدا، رئيسة قسم الصحة الرئيسية في اللجنة التنفيذية الإقليمية في غرودنو، إن حوالي مائة لاجئ تم نقلهم إلى المستشفى من مركز بروزجي اللوجستي على الحدود البيلاروسية البولندية، بما في ذلك أولئك الذين يعانون بشكل حاد من فيروس كورونا.

وقالت كيدا لوفد منظمة الصحة العالمية الذي وصل إلى المركز "ننقل المرضى إلى غرودنو. العيادات الرئيسية هي مستشفى طوارئ وعيادة جامعية. يتم إرسال الأطفال إلى مستشفى الأطفال السريري والنساء الحوامل إلى مركز ما قبل الولادة. حتى الآن ، تم نقل حوالي 100 شخص".

مضيفة أنه من بين الأسباب الرئيسية لدخول المستشفى، الالتهاب الرئوي وأمراض الرئتين والجهاز الهضمي والإصابات التي لحقت بها على الحدود.

وتابعت: "نقل بعض الأشخاص المصابين بانخفاض حرارة الجسم ونزلات البرد، بما في ذلك الالتهاب الرئوي. وهناك مريض واحد في حالة خطيرة مع التهاب رئوي ناجم عن فيروس كورونا".