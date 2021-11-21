الكشف عن أقوى قوة جوية على كوكب الأرض

كشفت البوابة الكندية للصناعات الجوية "أيرواملوا" (Aeroemploi) عن قائمة الدول، التي تمتلك أقوى قوة جوية على الأرض.

ووفقا للبوابة، فإن القوات الجوية الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في التصنيف، وهي مسلحة بأكثر من ثلاثة آلاف طائرة من مختلف التعديلات. كما تمتلك أكثر الطائرات المقاتلة تجهيزا وتقدما من الناحية التكنولوجية في العالم.

احتلت القوات الجوية الروسية المركز الثاني في القائمة بـ 1900 طائرة. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تمكنت على مدار 30 عامًا من تحقيق تقدم كبير في هذا المجال: فالقوات الفضائية مسلحة بمقاتلات مثل "سو-35" و"سو-34". تعمل موسكو أيضًا على تطوير مشروع لجيل جديد من حاملة الصواريخ القاذفة الاستراتيجية "مجمع طيران بعيد المدى الواعد".

أغلق الطيران الصيني أقوى ثلاث قوى جوية، التي تشكلت بفضل المساعدة الجادة للاتحاد السوفياتي في عام 1949. قام الروس بتدريب طياري جيش التحرير الشعبي. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيفها في معارك الحرب الكورية (1950-1953)، وهي محددة في المواد. في الثمانينيات، واجه سلاح الجو في البلاد تحديات تكنولوجية مختلفة، لكنه أجرى إصلاحات عميقة ليصبح الآن أكثر كفاءة.

تشمل قائمة الطيران العسكري الأكثر أهمية على هذا الكوكب القوات الجوية الهندية والمصرية والباكستانية والتركية والكورية الجنوبية. احتلت ألمانيا، التي يبلغ أسطولها أكثر من 400 طائرة، المركز العاشر في الترتيب.