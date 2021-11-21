ظهور مقاتلتين سوفيتيتين من طراز "ميغ-23" على أحد الطرقات الأمريكية... صور

وأوضح أحد مالكي شركة "Aircraft Company" الأمريكية الخاصة في أوروبا الشرقية، أنهم تمكنوا من شراء مقاتلتين سوفيتيتين من طراز "ميغ-23 فلوغر" في بولندا، حيث تم استلامهما خلال الحرب الباردة من الاتحاد السوفيتي وكانتا في الخدمة مع القوات الجوية البولندية وتم الاستغناء عنهما، على الرغم من أنهما في حالة جيدة.

МиГ-23 будут восстановлены для полетов в СШАhttps://t.co/kI1w9ooa1Z pic.twitter.com/holY2chibO — Военное обозрение (@topwar_ru) November 21, 2021

تم تسليم هذه الطائرات إلى إحدى حظائر الشركة بالقرب من ولاية تكساس، وبعد ذلك تم اتخاذ قرار باستعادتها وتجهيزها للطيران. إجمالا، تخطط الشركة لترميم ورفع ما يصل إلى ثماني طائرات "ميغ- 23"، بما في ذلك طائرتان "بولنديتان"، لأنها "في حالة جيدة" على مدار عدة سنوات. علاوة على ذلك، من المخطط إطلاقها في الهواء للتحليق العام المقبل.

في المجموع، تمتلك الشركة 15 مقاتلة من طراز "ميغ-23" من مختلف التعديلات التي جاءت إلى الولايات المتحدة من دول مختلفة. اليوم، هذه الطائرة ليست نادرة جدًا، لكن كان هناك وقت كانت فيه المخابرات من جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، تبحث عنها. لكن الأمريكيين كانوا محظوظين، فقد غيرت مصر ، التي كان لديها "ميغ-23" في الخدمة، مسارها السياسي وتحولت من الاتحاد السوفيتي إلى الولايات المتحدة.

وصلت أولى طائرات "ميغ-23" إلى الولايات المتحدة من مصر في منتصف السبعينيات، عندما سلمت القاهرة للأمريكيين ما لا يقل عن 12 طائرة من طراز "ميغ-23 ام اس" و "ميغ-23 بي ان". تم نقل جميع الطائرات المفككة وتم فحصها بعناية. تم إجراء التجميع والتحليق في بحيرة جروم، وهبطت أول طائرة "ميغ-23" "أمريكية" من السرب 4477 في تونوباه في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1980.