البيشمركة ترد على خلوصي أكار بشأن عدم وجود كردستان

ردت وزارة "البيشمركة" في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، على تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، التي نفى فيها وجود كردستان، واصفة إياها بـ"المثيرة للدهشة".

وتساءلت وزارة البيشمركة، في بيان لها، نقلته " وكالة رووداو " الكردية، إنه "كيف لشخص له مكانة رسمية في الدولة، يسمح لنفسه بنفي واقع تاريخي وديموغرافي وجغرافي؟"، مؤكدة "في الحقيقة هو أصلاً ليس مقتنعا به".

ودعا البيان أكار، إلى "إلقاء نظرة على الوثائق وتاريخ الدولة العثمانية"، إذا كان لديه أية شكوك حول وجود جغرافية كردستان، مشددة على أن "عقلية إنكار ونفي أمة وجغرافيتها كانت دائما مصدر جميع المشاكل ولا يمكن أن توصل إلى أية نتيجة بهذه العقلية".

ونقلت "صحيفة زمان" التركية مؤخرا، عن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تصريحه بعدم وجود، منطقة جغرافية تسمى كردستان سواء في تركيا أو خارجها، مشيرة إلى أن هذه ليست المرّة الأولى التي ينكر فيها مسؤولون أتراك الوجود الديموغرافي والجغرافي لكردستان.

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