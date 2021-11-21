حدث يشهده الجيش الإسرائيلي للمرة الثالثة في تاريخه

شهد الجيش الإسرائيلي حدثا هو الثالث في تاريخه، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأحد.

وقالت القناة "20" إن لجنة اختيار القضاة العسكريين، برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، اختارت اليوم العميد أورلي ماركمان رئيسا لمحكمة الاستئناف العسكرية. وبهذه الحالة، ستكون ماركمان ثالث امرأة في تاريخ الجيش الإسرائيلي تصل إلى رتبة لواء.

وكانت العميد ماركمان، تشغل منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، وشغلت سابقا عددا من المناصب في وحدة المحاكم العسكرية، بما في ذلك رئاسة المحاكم العسكرية المحلية والمحكمة الخاصة.

وماركمان حاصلة على درجة ماجستير من جامعة تل أبيب، وهي متزوجة وأم لأربعة أطفال، وفي منصبها الجديد، ستحل محل اللواء دورون بيلز، الذي شغل هذا المنصب منذ خمس سنوات.

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