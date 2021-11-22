تقرير: الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من "عدم فعالية" الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية

قال تقرير أمريكي إن واشنطن حذرت إسرائيل من أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية "غير فعال" بتاتا.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ونقلته عنها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين.

وتزعم المخابرات الأمريكية والمفتشون النوويون الدوليون أن طهران تمكنت بسرعة من تحسين المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للهجوم من قبل إسرائيل، والتي كانت تأمل في تعطيل إنتاج أجهزة الطرد المركزي وتأخير وصول إيران إلى القنبلة.

وبحسب المصادر التي تحدثت إلى "نيويورك تايمز"، فقد قام الإيرانيون بتركيب آلات جديدة يمكنها تخصيب اليورانيوم بمعدل أسرع بكثير. وصف مسؤول أمريكي كبير برنامج إعادة تأهيل المنشآت الإيرانية بأنه "إعادة البناء بشكل أفضل".

وفقًا للتقرير، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل في المناقشات التي جرت خلف الكواليس من أن الهجمات المتكررة على المنشآت النووية كانت مرضية من الناحية التكتيكية - لكنها أدت في النهاية إلى نتيجة معاكسة.

وقال مسؤولون في إسرائيل إن بلادهم لا تعتزم تخفيف نهجها ضد إيران، وأعلنوا رفضهم المزاعم الأمريكية بأن الهجمات تشجع على إعادة الإعمار التي تساعد على تسريع البرنامج النووي.

وقالت الصحيفة إن النهج الإسرائيلي القاضي باستخدام القوة ضد البرنامج النووي الإيراني - يتعارض مع برنامج الأمريكيين الذين يؤيدون الدبلوماسية.

ويأتي هذا التقرير على خلفية قرب استئناف المحادثات النووية نهاية الشهر الجاري في فيينا، لإحياء الاتفاق الذي وقعته القوى الكبرى مع إيران عام 2015، وانسحبت منه واسشنطن عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.