أستراليا تتخذ خطوة جديدة نحو استئناف السفر الدولي

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، عن اتخاذ خطوة جديدة بهدف استئناف السفر الدولي، الذي شهد فترات توقف في عدة أنحاء في العالم بسبب جائحة كورونا.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قوله بأن بلاده ستسمح بدخول حاملي التأشيرات من الذين تلقوا التطعيم بالكامل ابتداء من أول ديسمبر/ كانون الأول دون التقدم بطلب إعفاء سفر.

وأضاف موريسون أن أستراليا ترحب أيضا بالمواطنين الذين تلقوا التطعيم من اليابان وكوريا الجنوبية ابتداء من بداية الشهر المقبل.

يأتي ذلك بعدما فتحت سيدني وملبورن حدودهما للمسافرين الدوليين بدءا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني، غير أن تخفيف قواعد الدخول لم يستفد منه سوى المواطنين العائدين والمقيمين الدائمين.

وفي وقت سابق، أعلنت أستراليا أنه من المرجح أن تبدأ تطعيم الأطفال دون سن 12 عاما باللقاحات الواقية من فيروس كورونا في بداية العام المقبل.

وقال وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، إن المسؤولين الطبيين يراجعون حاليا بيانات الصحة والسلامة الخاصة بالتطعيمات التي سيتم منحها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.